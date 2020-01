Federico Fubini presenta il libro “L’impero diviso” all'ItalyPost Factory

Federico Fubini presenta a Padova il libro “L’impero diviso” scritto con Ivan Krastev: appuntamento martedì 4 febbraio alle ore 18.30, all'ItalyPost Factory in piazza Alcide De Gasperi, 30B.

Dettagli

Le due europe dalla caduta del muro a oggi

In occasione della presentazione di “L’Impero diviso. Dal comunismo al nazionalismo le due Europe dalla caduta del Muro a oggi” (Solferino) di Federico Fubini e Ivan Krastev

Interviene

Federico Fubini, vicedirettore Corriere della Sera e autore del libro

Conduce Paolo Gubitta, docente Università di Padova

Il libro

A trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, una nuova guerra fredda sembra spaccare il Continente, tra centro e periferia, esacerbata dal risentimento sovranista. Una frattura che emerge in queste pagine attraverso una disamina impietosa di una larga schiera politica e intellettuale che ha sottovalutato i problemi dell’adozione di un unico modello vincente, quello tedesco e dell’Europa di maggior successo, da parte delle regioni più arretrate. La posta in gioco, ora più che mai, sono la tolleranza, la tenuta della democrazia e delle libertà economiche che avrebbero dovuto garantire il progresso per tutti in questo secolo. Krastev e Fubini presentano un bilancio della nostra storia contemporanea, che diventa riflessione sui tempi che ci attendono nell’età dei populismi.

La rassegna

I martedì dell’economia sono un ciclo di incontri con gli autori di volumi su temi economico, sociale e politico di attualità in programma da febbraio a giugno 2020. Per partecipare agli incontri è necessario registrarsi, si ha così anche l’opportunità di poter prenotare il volume autografato con uno sconto del 10%.

Info web

