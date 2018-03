"Feeling Beach", torneo di beach tennis alla Real Beach Arena di Villatora

Il beach tennis arriva a Saonara grazie a Matteo Carponi, ideatore e organizzatore del format nazionale di eventi "Beach and Spritz", dedicato ad appuntamenti di beach tennis amatoriale dai 14 ai 55 anni, per ragazzi, uomini e donne.

Elemento caratterizzante oltre alla componente sportiva è la parte aggregativa e del divertimento, che vede oramai centinaia di appassionati seguire il tour in tutta la penisola.

Domenica 25 marzo dalle ore 9 il debutto a Saonara con l'evento "Feeling Beach", con decine di coppie provenienti da diverse città venete, dall'Emilia Romagna e dal Lazio.

La tappa padovana è inserita nell'E-Motion tour iniziato a ottobre nelle più belle location indoor dedicate a questo sport.

Programma

ore 10: Doppio Misto am.

ore 12: Shoot out (singolare maschie esclusiva del circuito Beach and Spritz)

ore 12: Doppio Femminile am.

ore 14.30: Doppio > Maschile am.