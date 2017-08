"Fémene de scienza", spettacolo a Schiavonia

Per il ciclo di eventi "Teatro fuori luogo", la compagnia SottoSopra di Bagnoli di Sopra presenta lo spettacolo "Fémene de scienza" da Molière, regia di Antonio Zanetti.

Lo spettacolo va in scena venerdì 1 settembre a Schiavonia, nel piazzale della chiesa alle ore 21.15.

SINOSSI

Speriamo che Molière non si offenda troppo nel vedere la sua commedia così rimaneggiata, riveduta, integrata, trasformata... Ebbene, questa commedia in due atti liberamente tratta da "Le Intellettuali", ambientata in un non si sa bene quale passato né luogo, contrappone le donne alle donne: c'è chi pensa che l'emancipazione consista solo nella dedizione alle scienze e alla cultura e chi, per contro, rivendica il piacere del tradizionale ruolo della donna dedita alla famiglia.

Ne dovremo vedere delle belle prima che le parti trovino un compromesso...

INFORMAZIONI

Biblioteca Civica 0429.619044