"Femminile e maschile nei miti della cultura antica e contemporanea", incontro a Padova

L’attività seminariale di Asvegra, in collaborazione con la scuola Coirag, prosegue il proprio ciclo triennale dedicato ai gruppi, con eventi declinati sui temi di identità di genere e gruppalità.

Aprirà il ciclo, come di consueto, una serata aperta al pubblico, dedicata ai miti del femminile e del maschile nella cultura antica, con attenzione a quanto questi originari archetipi ancora improntino la cultura contemporanea.

Intervengono Monica Centanni e Luigi Boccanegra

Chair Alessandra Silvestro

MONICA CENTANNI

Filologa, studiosa del teatro antico, di storia della tradizione classica nella cultura artistica e letteraria, insegna all’università Iuav di Venezia. Autrice di studi e monografie, ha curato mostre ed eventi teatrali. Coordina il Centro studi classica/Iuav e, dal 2000, è direttrice della rivista “Engramma. La tradizione classica nella memoria occidentale”.

LUIGI BOCCANEGRA

Medico chirurgo, specialista in malattie nervose e mentali, membro associato della Società Psicoanalitica Italiana. Ha approfondito i rapporti tra psicoanalisi e psichiatria fenomenologica, svolge attività di supervisione per numerose équipe psichiatriche del Veneto, per molti anni docente nella sede di Padova di Coirag.

ALESSANDRA SILVESTRO

Presidente Asvegra, psichiatra, responsabile del Centro di salute mentale del I Servizio Psichiatrico, ULSS 6.