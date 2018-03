"Femminilità 2018", teatro, cinema, arte, musica per la Festa della donna a Este

In occasione della Giornata internazionale della donna il comune di Este, in collaborazione con associazioni culturali, compagnie teatrali e il Museo Nazionale Atestino, propone un programma di appuntamenti, dal 4 marzo al 21 aprile, per celebrare la donna nella storia, nel cinema, nel teatro nell’arte e per rendere omaggio alle donne di oggi.

🌼 FESTA DELLA DONNA 2018, TUTTI GLI EVENTI A PADOVA 🌼

Non esiste un “modello” di femminilità, perché ogni persona, e quindi ogni donna, è diversa. Abbiamo solo il compito di cercare di essere noi stessi.

Molti sono gli stereotipi e le difficoltà in una società distratta dai contrasti e dall’apparenza. Possiamo però, ciascuno con la propria unicità, contribuire al miglioramento.

Bibliografia a tema

Alla biblioteca civica di Este sarà allestito uno scaffale con opere disponibili sul tema “Otto marzo”.

Altra bibliografia è reperibile online sul sito della Rete Bibliotecaria della Provincia di Padova, sezione Percorsi-Otto marzo.

Programma promosso dal comune di Este-Biblioteca Civica in sinergia con l’associazione culturale Villa Dolfin Boldù e: Museo Nazionale Atestino, Associazione Riprogettare la Vita, Vicariato di Este-Teatrando 2018, Veneta Cinema e Teatri-Non solo spettatori, Centro di cultura La Medusa, Civica Scuola di Musica “Città di Este”, Ennesima Associazione, Compagnia della ‘Nguria, Compagnia Prototeatro, Compagnia Amour Braque, Compagnia Teatro delle Ortiche-Fantalica, Teatro dei Filodrammatici-Compagnia Teatro Veneto “Città di Este”.

Programma

domenica 4 marzo - Museo Nazionale Atestino

ore 16: ingresso gratuito per #Domenicalmuseo

percorso tematico a cura del Servizio Civile Nazionale

a seguire, I.I.S. P.F. Calvi di Padova in “Filumena Marturano” dall’opera di E. De Filippo per ”Teatrando 2018”.

mercoledì 7 marzo - Cinema Teatro Farinelli

ore 21: ingresso a offerta per scopi sociali

“Concert for women” Studio Camel Music in collaborazione con AVIS Este e Riprogettare la Vita

giovedì 8 marzo - Museo Nazionale Atestino

ore 17: “Protagoniste del loro tempo: Nerka e le altre”, percorso tematico tra le sale del museo a cura di Cinzia Tagliaferro (Studio D)

giovedì 8 marzo - Cinema Teatro Farinelli

ore 21: “Il diritto di contare” di Theodore Melfi (2017) Cineforum Este 2017-2018

ingresso 5 euro

venerdì 9 marzo - Aula magna San Francesco

ore 21.15: “Histeria” di Tanya Wexler (2011) a cura dell’associazione culturale Villa Dolfin Boldù

ingresso libero

sabato 10 marzo - Teatro dei Filodrammatici

ore 21.15: “Donne... e...” Brani letterari e musicali con la compagnia della ‘Nguria - Regia di Paola Ciocchetta

ingresso 5 euro

venerdì 16 marzo - Aula magna San Francesco

ore 21.15: “Seraphine” di Martin Provost (2008) a cura dell’associazione culturale Villa Dolfin Boldù

ingresso libero

sabato 17 marzo - Pescheria Vecchia

ore 18: "Grafica e pittura", mostra di Raffaella Surian (inaugurazione)

orari mostra: dal 17 marzo al 2 aprile, feriali 17-19, festivi 10-12 e 17-19

ingresso libero

venerdì 23 marzo - Aula magna San Francesco

ore 21.15: “La regina del deserto“ di Werner Herzog (2016) a cura dell’associazione culturale Villa Dolfin Boldù

ingresso libero

sabato 24 marzo - Teatro dei Filodrammatici

ore 21.15: “Donne in Shakespeare” da William Shakespeare di Piero Dal Prà Compagnia Prototeatro

ingresso 5 euro

domenica 25 marzo - Biblioteca civica

ore 17: "Poesia: Nina Nasilli", a cura dell’associazione culturale Villa Dolfin Boldù

incontro con la poetessa e pittrice che presenta il libro “Tàsighe!” in lingua veneta

ingresso libero

venerdì 6 aprile - Aula magna San Francesco

ore 21: "Musica: Clara Schumann"

lettura-concerto a cura dell’associazione culturale Villa Dolfin Boldù in collaborazione con Civica Scuola di Musica - Lieder di C. e R. Schumann, J.Brahms - Elena Biscuola mezzosoprano, Massimo Dal Santo pianista

ingresso libero

sabato 7 aprile - Teatro dei Filodrammatici

ore 21.15: “Sta per venire la rivoluzione e non ho niente da mettermi" di Umberto Simonetta, Compagnia Amour Braque, regia di Lahire Tortora

ingresso 5 euro

venerdì 13 aprile - Aula magna San Francesco

ore 21.15: “La notte che mia madre uccise mio padre” di Inès Paris (2016) a cura dell’associazione culturale Villa Dolfin Boldù

ingresso libero

sabato 14 aprile - Sala consiliare del municipio

ore 17: "Arte: Marina Abramovic" a cura di Villa Dolfin Boldù. Viviana Larcati racconta la grande artista

ingresso libero

sabato 14 aprile - Teatro dei Filodrammatici

ore 21.15: "Le cognate" (The million’s party) di Michel Tremblay Compagnia Teatro delle Ortiche-Fantalica, regia di Vittorio Attene

ingresso 5 euro

sabato 21 aprile - Teatro dei Filodrammatici

ore 21.15: “La festa dei papà", spettacolo comico-brillante di V. Larcati, associazione culturale Villa Dolfin Boldù, regia dell’autrice

ingresso 5 euro

Informazioni

https://www.facebook.com/AssociazioneCulturaleVillaDolfinBoldu/timeline

http://www.villadolfinboldu.it/index.html

Biblioteca civica Contessa Ada Dolfin Boldù

via A. Zanchi, 17

0429.619044 - biblioteca@comune.este.pd.it

