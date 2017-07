Fergus McKay & Nothing Concrete in concerto a a Ca’ Sana

Domenica 6 agosto alle 21 Ca'Sana ospita Fergus McKay & Nothing Concrete in concerto

Fergus Mckay (canto, chitarra, armonica),

Sam Smith (contrabbasso, cori),

Justin Jackson (percussioni, Cori).

Fergus McKay & Nothing Concrete arrivano dalla Francia, dove vivono, a Padova… dopo una tournée in Slovenia che li ha visti suonare in vari festival del paese.

Il loro stile è folk-rock acustico, con un tocco di gypsy, swing, blues, un mix di composizioni originali dal tono festivo, tutto da ballare.

Fergus è un autore-compositore scozzese che ha collaborato durante la sua carriera musicale con artisti come Leo Sawyer, Edwyin Collins, Stereophonics e recentemente ha seguito in tournée Joan Armatrading.

Per l’occasione il progetto musicale Chorus King gli farà da gruppo spalla. Un’occasione per scoprire i ritmi funky originali del compositore Justin Jackson.

Per saperne di più:

http:// www.nothing-concrete.com/

https://www.facebook.com/ Fergus-McKay-Nothing-Concre te-115527101820614/

Qui potete ascoltare il loro sound:

https://soundcloud.com/ fergus-mckay/sets/ nothing-concrete-sendout

https://www.youtube.com/watch?v=3t6FfRMGahY

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1580170265368006/