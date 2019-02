“La ferita nascosta”, spettacolo-inchiesta sul caso Aldo Moro al cinema teatro Giardino

In scena il 15 marzo al Cinema Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche a Padova, il 16 marzo ad Arezzo al Teatro Comunale di Cavriglia, il 17 marzo al Teatro Nuovo di Pisa. A maggio debutto romano.

La Ferita Nascosta, come ho conosciuto Aldo Moro, i suoi assassini e quella foto lì, testo di Francesco Gerardi, regia Gigi Dall’Aglio, con Francesco Gerardi e Matteo Campagnol che esegue musica dal vivo, produzione Boxer Teatro, è in tournée italiana dal 9 maggio 2018 quando andò in scena in occasione della Commemorazione Moro Aula Magna dell’Università degli Studi di Pisa. Dopo le date di Venezia, Milano, Firenze, Reggio Emilia, Perugia sarà il 15 marzo a Padova al Cinema Teatro Giardino, il 16 marzo ad Arezzo al Teatro Comunale di Cavriglia, il 17 marzo al Teatro Nuovo di Pisa.

La Ferita Nascosta nasce da un lavoro di ricerca di due anni. Oltre alla lettura di un’imponente bibliografia, dopo lo studio di varie Commissioni d’inchiesta, la raccolta del materiale si è avvalsa della preziosa collaborazione di Gero Grassi, vice presidente della Seconda Commissione Parlamentare sul Caso Moro conclusa nel 2018. È stato così possibile lavorare su importanti informazioni inedite e documenti desecretati che hanno permesso di fare un enorme passo avanti sulla ricostruzione degli avvenimenti.

È quindi l’inchiesta il genere dello spettacolo che, tra ironia e leggerezza iniziali, narra e mostra una verità inimmaginabile e difficile da digerire.

Il protagonista è un giovane attore che ritrovandosi per caso sul set di un film su Aldo Moro, rivive inaspettatamente il timore che da bambino provava alla vista della famosa foto con la stella a cinque punte.

Un disagio assopito che ora torna prepotentemente a galla, spingendolo a raccogliere informazioni sulla storia di quella foto: conoscere per curare quella ferita. In breve tempo, attraverso l’incontro con vari personaggi, si ritrova nel vortice di una vicenda su cui è difficile fare chiarezza. Si renderà conto che la sua ferita nascosta è la ferita di un intero paese, e a quarant’anni di distanza continua a essere aperta.

Il testo prende le distanze da qualsiasi tesi complottistica nata attorno al Caso Moro, raccontando esclusivamente fatti accertati e comprovati dalla Magistratura e dalle due Commissioni d’inchiesta.

“Il lavoro è dedicato a quelli della mia generazione” afferma Francesco Gerardi, autore e attore dello spettacolo, “nati a metà degli anni ‘70, troppo piccoli per capire cosa stava succedendo e comunque troppo grandi per ignorare il clima di angoscia che si respirava. I 55 giorni del sequestro Moro hanno lasciato in molti di noi una ferita nascosta, che dopo tanti anni è necessario curare col racconto e la conoscenza”.

La regia è stata affidata a Gigi Dall’Aglio, storico fondatore del Teatro Stabile di Parma, oltre 250 spettacoli tra prosa e lirica e regie televisive. “Ciò che mi convince di più di questo testo” rivela Dall’Aglio, “è questa sorta di deriva autobiografica con cui Francesco tocca vari momenti della sua esistenza. La cosa con cui tutti, sia pure inconsapevolmente, vogliono confrontarsi, in Teatro, dipende infatti da quello che quei fatti hanno depositato nella memoria e quindi nella coscienza di ciascuno.

Abbiamo lavorato dunque per spostare tutte le informazioni vecchie e nuove dall’asse del monologo didattico alla complessità di una testimonianza che si avvale del mestiere del Teatro per scomporre la storia in aneddoti, in confronti dialettici, in momenti di entusiasmo o di depressione e in personaggi vivi che hanno lasciato tracce limpide dentro questa materia sfuggente, persa e riacchiappata continuamente. Vedere per capire”.



La Ferita Nascosta sarà in scena venerdì 15 marzo ore 21 al Cinema Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche (PD).



