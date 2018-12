“La ferita nascosta” stagione di prosa a San Giorgio delle Pertiche

Continua la XXI rassegna teatrale proposta dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Associazione Viedelacampo e il Circuito Multidisciplinare Arteven.

Scopri tutti gli spettacoli della stagione di prosa a San Giorgio delle Pertiche

Venerdì 15 marzo ore 21

“La ferita nascosta”

con Francesco Gerardi, Matteo Campagnol

drammaturgia di Francesco Gerardi, Gigi Dall’Aglio

musica dal vivo di Matteo Campagnol

regia di Gigi Dall’Aglio

Ritrovatosi per caso sul set di un film su Aldo Moro, il protagonista rivive il disagio che tanti anni prima aveva provato alla vista della famosa foto con la stella a cinque punte: qualcosa di assopito che torna prepotentemente a galla, come una vecchia ferita che fa di nuovo male. Decide così di “curarsi” iniziando a raccogliere informazioni sulla storia di quell’immagine, cadendo in breve tempo nel vortice di una vicenda in cui è difficile fare chiarezza, dove non è possibile distinguere i cattivi dai buoni e la verità è spesso troppo inconcepibile per essere digerita. Si renderà conto che la sua ferita nascosta è la ferita di un intero paese, che a quarant’anni di distanza continua a essere infetta.

http://www.arteven.it/index.php/rassegne/contact-all-comcontact-views/san-giorgio-delle-pertiche/cinema-teatro-giardino-rassegna-di-prosa?view=article&id=2412:francesco-gerardi-la-ferita-nascosta&catid=383&idrassegna=36

Biglietti

Per Cristicchi, Perrotta, Monti e Naturalis Labor

Interi euro 18

Ridotti euro 15

Per gli altri spettacoli

Intero euro 14

Ridotto euro 12

Ridotto speciale studenti e iscritti a scuole di danza euro 10

Le riduzioni sono valide per i giovani fino a 30 anni, per le persone oltre i 60 anni, per i soci BCC Roma e soci Cral Ulss 15 Camposampiero

Vendita biglietti

I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Cinema Teatro Giardino dalle ore 20.30

Prenotazioni e prevendite Tel. 349 7368623

Inizio spettacoli ore 21

Informazioni

Biblioteca Comunale San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Tel. 049 9370076

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Teatro Giardino via Roma 70, San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Biglietteria Teatro Giardino teatroviadelcampo@gmail.com

Associazione Viadelcampo Tel. 349 7368623

renalore@libero.it www.arteven.it

