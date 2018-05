Spettacolo "Preghiera", Fernando Arrabal a Villa Duodo a Monselice

Considerato uno degli autori più importanti del XX secolo, Arrabal è considerato l’incarnazione dell’arte contemporanea; Arrabal è infatti l’unico ad aver collaborato con tutte e tre le icone dell’arte contemporanea: André Breton per il Surrealismo, Tristan Tzara per il Dadaismo e Andy Warhol per la Pop Art. Le sue opere teatrali sono tra le più rappresentate al mondo. Si tratta di un teatro che porta spesso all’estremo le tematiche del realismo, dell’assurdità dell’esistenza, della patafisica e dell’impegno civile e politico. Fece parte per tre anni del gruppo surrealista di André Breton; per questo motivo, Mel Gussow lo definisce l’unico sopravvissuto delle “tre reincarnazioni della modernità”.

ETNOFILMfest “Cuerpos”, mostra del cinema documentario etnografico a Monselice

Ha diretto sette lungometraggi. Ha pubblicato quattordici romanzi, circa ottocento libri di poesia, vari saggi tra i quali si evidenziano i testi dedicati al gioco degli scacchi.

Nel 1963, con Alejandro Jodorowsky fonda il Movimento Panico. Dal 1990 è Trascendent Satrape del Collegio di Patafisica.

Fernando Arrabal è autore di un teatro geniale, brutale, sorprendente e gioiosamente provocatorio. Un potlatch drammatico in cui i rottami delle nostre società “avanzate” si carbonizzano nel festoso recinto di una rivoluzione permanente. Eredita la lucidità di un Kafka e l’umore di un Jatrry; per la sua violenza viene paragonato a Sade e ad Artaud. Ma probabilmente è l’unico ad aver portato lo scherno così lontano. Gioiosamente ludica, ribelle e boema, la sua opera è la sindrome del secolo del filo spinato: una forma di rimanere in guardia.

Venerdì 1 giugno alle ore 21.30 a Villa Duodo, Monselice, va in scena lo spettacolo teatrale Preghiera di Fernando Arrabal. Lo spettacolo è ideato e diretto da Fabio Gemo e Viviana Piccolo.

A seguire lo straordinario intervento del maestro Arrabal dal titolo: “Cuerpo y alma en oración”, ovvero: corpo e anima in “Preghiera”, una sua conferenza sul dramma che porta in scena dal 1957.

In caso di pioggia

Auditorium J. F. Kennedy

