Aspettando i fuochi di ferragosto: apertura serale delle serre all'orto botanico

La sera del 15 agosto, in attesa del tradizionale appuntamento con i fuochi di Ferragosto a Prato della Valle, l'Orto botanico dà appuntamento ai visitatori per un'apertura straordinaria serale delle serre.

L'ingresso è da via Orto botanico 15, tramite la biglietteria, dalle ore 20.15 alle ore 22.45. L'uscita sarà in ogni caso da Prato della Valle, per cui non sarà possibile parcheggiare biciclette e moto presso le rastrelliere all'ingresso dell'Orto.

L'Orto botanico chiuderà alle ore 23.15, così da potersi godere lo spettacolo pirotecnico previsto a Prato della Valle alle ore 23.30. Non sarà possibile assistere ai fuochi all'interno dell'Orto.

Informazioni e contatti

Biglietto unico a 5 euro. Restano valide le gratuità per i ragazzi fino a 12 anni e per gli abbonati dell'Orto. Non è prevista prenotazione.

Web: http://www.ortobotanicopd.it/it/aspettando-i-fuochi-2019

- https://www.instagram.com/ortobotanicopd/

- Evento Facebook