"Ferragosto Insieme", la grigliata fai da te in compagnia a Villafranca Padovana

Il 15 agosto ritorna "Ferragosto Insieme", la manifestazione organizzata dalla ProLoco di Villafranca che prevede una grigliata "fai da te" in compagnia per passare il Ferragosto in piazza Italia.

A partire dalle ore 19, i partecipanti portano il loro cibo e l'organizzazione mette a disposizione griglie e brace.

INFORMAZIONI

https://www.facebook.com/events/1379212242191281/?