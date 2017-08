Mid Summer Party, Ferragosto alle Terme Preistoriche

Vietato annoiarsi. Per Ferragosto 2017 l’Hotel Terme Preistoriche sceglie di festeggiare l’estate a ritmo di musica e benessere con il Mid Summer Party più scatenato di sempre.

Ad inaugurare la giornata, alle 16 in punto, sarà il più classico dei riti estivi, l“anguriata nel Parco” circondati dal sole, dall’acqua termale e con l’aggiunta di un servizio animazione per i più piccoli. Per chi vuole si prosegue alle 20 con un aperitivo all’aperto e alle 20.30 con la cena sotto le stelle. Infine, a partire dalle 22 il Parco del Preistoriche si trasformerà nel palcoscenico di una notte a ritmo di jazz e swing accompagnati da due delle voci più attive ed interessanti della musica italiana.

Ad animare la notte più attesa dell’estate arriva sul palco delle Preistoriche un ensemble d’eccezione, la Movida Band & Irene Guglielmi feat. Alessandra Pascali con un’unica parola d’ordine: ballare!

Gianni Caltran, uno dei migliori batteristi d’Italia, guida altri due talenti vocali come Irene Guglielmi e Alessandra Pascali in una trascinante serata a ritmo di sound dance firmata da una delle band più ricercate d’Italia. La Movida Band muove i suoi primi passi nel 2000 e in pochi anni, complici la qualità dei professionisti coinvolti, le numerose partecipazioni a trasmissioni televisive e un repertorio semplicemente irresistibile, diventa il gruppo di riferimento del panorama musicale italiano. Tra gli artisti che hanno accompagnato dal vivo: Fausto Leali, Fiordaliso, Umberto Smaila, Ivana Spagna, Los Locos, Maggie Reilly (Mike Oldfield), Neffa, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Demo Morselli, Jerry Calà, Vittorio Matteucci, Alan Sorrenti, e moltissimi altri.

Info e prenotazioni: 049 793477 o eventi@termepreistoriche.it

Ingresso ore 19; aperitivo ore 20; cena a buffet ore 20.30; concerto a seguire. Il concerto si terrà anche in caso di maltempo.

Ingresso concerto euro 13 (entrata a partire dalla ore 22);

Ingresso piscina + concerto euro 23 (dalle ore 19);

Ingresso piscina + concerto + cena (bevande escluse) euro 37;

Idea Ferragosto - ingresso giornaliero in piscina + cena (bevande escluse) + concerto Movida Band euro 59

- Mid Summer Party -

Movida Band & Irene Guglielmi feat. Alessandra Pascali (fuori rassegna)

15 agosto 2017 - h. 16 / 24

Terme Preistoriche, Montegrotto Terme