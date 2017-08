Ferragosto Tropical Party-SWAG+Sonido Tropico a Villa Barbieri

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1730239760618681/

♬☮ Lunedi 14 Agosto ♬☮

SWAG & Sonido Tropico

FERRAGOSTO Tropical Party

SWAG Room:

Reggaeton-Pop Latino-Hip Hop

Funk Carioca/Brasil con Pedro Alexsandro Ribeiro Dantas Julio Dihigo Mc Bruno Brasil Fit-funk

Colourful Amazing Summer

Floor Cuba/Commerciale/ Puertorico/

Andrea VirusDj Molinaro

Powered by La Alianza Profana e Staff mercoledì Puertocubano.

Floor Kizomba/Sensual

JamesDj James dj+ STAGE con Sergio e Christine

powered by Kizomba TIME

TICKET TO THE TROPICS

-Donne omaggio entro le 23

- Entro le 00

10 euro igresso donna con drink

10 euro ingresso uomo con drink

- Dopo le 00

10 euro ingresso donna con drink

13 euro ingresso uomo con drink

PURO COMER

Pizzeria

Donna 16 euro Ingresso/Pizza/Bibita/ Caffè/

Uomo 18 euro ingresso/Pizza/Bibita/ Caffè

The Best Party in Town

#swagofficialparty

MARTEDI' 15 AGOSTO Villa Barbieri è CHIUSA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -