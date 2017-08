Picnic di ferragosto a Villa dei Vescovi

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1773142996044197/

Trascorri questo #ferragosto con i tuoi amici o con la tua famiglia nella cornice di #villadeivescovi! Potrai fare un pic-nic in totale relax, visitare la villa, e i più piccini si potranno divertire tra percorsi animati e laboratori… il tutto naturalmente immersi nel verde dei #collieuganei!

Programma della giornata:

Visite adulti: 10.30, 11.30, 12.30 – 14.30, 15.30, 16.30

Attività nel parco! Al mattino alle 11, "Orientiamoci con gli alberi", e al pomeriggio alle 15.00 e alle 16.30 "Giochi d'acqua in villa". Ricordati

di indossar il costume! E non dimenticarti un asciugamano ed un cambio!

Età dai 5 anni. A cura di Coop. Soc. Terra di Mezzo

Su prenotazione. Massimo 25 bambini per turno.

Evento in collaborazione con KidPass

Possibilità di pic-nic e brunch! Delizia il palato con le proposte della nostra caffetteria :-)

Obbligatoria la prenotazione di cestini e partecipazione al brunch.

Biglietteria:

Iscritti FAI e residenti Torreglia: gratuito

Intero: euro 10

Ridotto (bambini 4-14 anni): euro 3

Famiglia (2 adulti + fino a 4 bambini): euro 23

Laboratorio manifestazione: euro 4

Visita manifestazione: euro 2

Per info e prenotazioni:

Email: faivescovi@fondoambiente.it, T: 049/9930473