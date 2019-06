“Ci salveremo”, dialogo con Ferruccio de Bortoli a Palazzo Moroni

Ferruccio de Bortoli sarà a Padova (palazzo Moroni) il 18 giugno alle 18.30 in occasione del percorso di Padova capitale europea del volontariato 2020 per presentare il suo ultimo libro “Ci salveremo. Appunti per una riscossa civica” (Garzanti, 2019).

Il libro parte dai problemi del nostro Paese, ma ben presto De Bortoli mostra il lato migliore dell’Italia, che vanta un grande capitale sociale, un volontariato diffuso, tantissime eccellenze. Il libro è quindi anche e soprattutto un viaggio nelle virtù, spesso nascoste, dell’Italia, perché una riscossa è possibile, ma dipende dalla capacità di ciascuno di fare la propria parte.

L’incontro è una delle tappe di Padova capitale europea del volontariato perché crediamo indispensabile offrire un momento di dialogo utile per attivare quel “laboratorio” sociale che farà di Padova una eccellenza italiana.

Come possono i diversi mondi dialogare e collaborare tra loro per il bene comune? Come attivare un welfare di comunità sostenibile e inclusivo? Come generare un cambiamento concreto e la contaminazione tra buone pratiche?

Introducono:

Arturo Lorenzoni, vicesindaco del Comune di Padova

Emanuele Alecci, presidente CSV Padova

Interviene:

Gilberto Muraro, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

L'evento rientra nell'ambito di Solidaria ed è in collaborazione con Italy Post

Per acquistare i biglietti https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ci-salveremo-in-dialogo-con-ferruccio-de-bortoli-62709727483

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1303926326421941/