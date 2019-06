39esima festa dell'acqua - XIX Regata di San Giovanni delle Navi

Giornata dedicata alla regata storica di San Giovanni delle Navi arricchita da spettacoli, musica e aperitivo

Associazione Culturale Fantalica

Portello Segreto 2019 – Simboli e misteri

22 giugno 2019

ore 17

Regata storica di San Giovanni delle navi

39° Festa dell’acqua – XIX Regata di San Giovanni delle Navi

La regata trova origine in epoca medioevale. Si era soliti organizzare una “processione” di barche verso la chiesa di San Giovanni delle Navi, sede della confraternita omonima di barcaroli. Il giorno predestinato era proprio il sabato precedente al giorno dedicato a San Giovanni Battisti (24 giugno)

Con il tempo questi si unirono ai barcaroli del Portello che avevano come protettrice la Madonna. Fu così che venne istituita una vera e propria regata la domenica. L’antica tradizione della regata si è conservata intatta fino al XIX secolo e negli ultimi quarant’anni valorizzata dall’Associazione Amissi del Piovego.

Questa nuova edizione intende trasformare l’evento, da manifestazione di nicchia e prettamente storica/sportiva, in un’occasione rivolta a tutti i cittadini per riscoprire le proprie tradizioni in modo coinvolgente e nel contempo rispettoso della regata stessa.

Di seguito il programma della giornata a cura di: Amissi del Piovego con interventi del Teatro dell’invisibile e del Gruppo Musicale Riuros

Programma:

Ore 17: Inizio delle gare a cronometro in coppia su “Mascarete” con partenza dal pontile dell parco Venturini Natale ex Fistomba;

Ore 18: Spettacolo del Teatro Invisibile (gratuito);

a seguire tour fluviali a remi con imbarcazioni tradizionali fra cui gondola e caorlina, con partenza dal parco Venturini Natale (con prenotazione e a pagamento).

a seguire (con prenotazione e a pagamento). Ore 20: Premiazione e rinfresco presso la sede degli Amissi del Piovego in Golena San Massimo con intrattenimento musicale da parte del gruppo folk Riuros.

Tour fluviali con aperitivo previa prenotazione offerta minima euro 5. Per prenotare il Tour fluviale con l’aperitivo è necessario compilare il form entro e non oltre il 21 giugno 2019.

Info web

https://www.fantalica.com/event/regata-storica-di-san-giovanni-delle-navi-evento/

https://www.facebook.com/events/333069150715621/