Festa sull'Aia all'agriturismo La Buona Terra

L'agriturismo biologico La Buona Terra organizza martedì 1 maggio dalle 14 alle 19 la Festa sull'Aia: una giornata in famiglia in fattoria scorazzando tra campi verdi, conoscendo cavalli, mucche, galline e conigli.

Durante tutta la giornata ci saranno animatori che vi coinvolgeranno in antichi giochi di campagna.

Programma

Alle 14.30 accoglienza

ore 15.30 inizio delle visite guidate alla fattoria, La Buona Terra si racconta

ore 16.30 giro in carretto trainato dal trattore di Domenico con i suoi cagnolini

Ci sarà il nostro Kristian e i suoi cavallini di Yama Ranch Asd di Montegaldella che fare il battesimo della sella ai piccini e la gelateria di Selvazzano Antiche Tentazioni che per l’occasione ha creato il gelato con le susine Santa Rosa prodotte nell'agriturismo.

Durante tutta la giornata ci sarà un piccolo mercatino locale e il Bio shop il negozio della fattoria, sarà aperto con tutte le produzioni.

Prenotazioni

La prenotazione per la partecipazione alla giornata è consigliata: 049.9915497 - 328.0770977