Festa dell’albero 2018, ritrovo a Fratte

Festa dedicata all’ambiente, alle bellezze del nostro territorio, ai bambini, in particolare a quelli nati nel 2017, ma anche a tutti i nonni, a cura dell’Amministrazione comunale - Politiche sociali in collaborazione con la biblioteca.

L’edizione di quest’anno è realizzata in collaborazione con le associazioni “Paesaggi di risorgiva” e “Insieme per la scuola”.

La vita mette le radici nel nostro territorio, arricchendolo con i suoi colori, il suo profumo e i suoi frutti.

Programma della giornata

Ore 14.30 - Per i bambini discesa in gommone lungo il fiume Vandura, per tutti passeggiata lungo l’argine.

Ore 15 - Laboratori didattici nell’area da Ciprio a cura dell’associazione culturale “Paesaggi di risorgiva” e della biblioteca comunale. Il comitato genitori “Insieme per la scuola” organizza giochi e merenda di una volta.

Ore 16.30 - Festeggeremo i nuovi nati nel 2017 facendo loro dono di un albero e un diploma di “benvenuto”. Agli alunni verrà consegnato un “pronus padus” un albero dai fiori bianchi. Ai nonni verrà data una pianta di rose.

In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato al 25 aprile 2018, ore 15.

Info web http://www.comunesgcolle.gov.it/comune/Notizie_Eventi/Eventi/Anno-2018/Festa-dell-albero.html