Festa anni 90 vs 2000 al Castello di Valbona il 16 settembre 2017

🎈 SABATO 16 SETTEMBRE 🎈



il 🏰 Castello di Valbona in collaborazione con lo staff di 💃 Feste in Ville e Castelli presentano la prima festa

>> ANNI 90 vs 2000 <<

Una serata all'insegna della musica che ci ha fatto sognare.. nella quale rivivrete gli anni d'oro della dance, con 3 situazioni musicali diverse in un vero Castello del 1.200..!! 🎵

• SPECIAL GUEST • Gigi L'Altro Show 👮

Tutta la musica più bella con lo show tributo a Gigi D'Agostino

( www.facebook.com/ dj.gigilaltro • https://soundcloud.com/ gigilaltro )

• 90s ROOM • Vale Quaglia Dj 📼

( www.facebook.com/ vale.quaglia )

• 2000s & ITALODANCE VIDEOROOM • Flaffy DJ 📀

( www.facebook.com/ flaffostyle • https://soundcloud.com/flavio-lacagnina)

• PHOTOSET 📷

• DRINK & FOOD 🍸

🎩 DRESSCODE: 90s • 2000s • FLUO • TAMARRO •

...come vi vestivate negli anni 90 e 2000..?? Ricordate i mitici jeans a vita bassa?? (per non parlare di quelli della RICH o ANGEL&DEVIL)… e le maglie con l'ombelico fuori??!! I colori fluo, le parrucche, le pajettes, gli occhiali CARRERA e le mitiche NIKE SILVER... scavate negli armadi e mostrateci il vostro look 90/2000!

Avete 3 possibilità per partecipare alla festa:

• pizza + bibita + party

• cena completa in ristorante + party

• solo party + prima consumazione inclusa (dalle ore 23)

+++ in omaggio bracialetti STARLIGHT per tutti +++

F E S T A P R I V A T A

ingresso solo prenotati

per info e prenotazioni:

• Flavio 349.6337862

• Valentino 347.0676892

Castello di Valbona via castello 2 Lozzo Atestino

www.castellodivalbona.it

tel. 0429.97022

COME RAGGIUNGERCI: Autostrada A31 uscita AGUGLIARO proseguire in direzione AGUGLIARO centro -> LANZETTA di LOZZO ATESTINO -> VALBONA

.....ampio parcheggio!!