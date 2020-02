Festa di apertura con ristoro all'Eroica Caffè di Padova

Domenica 23 febbraio 2020 dalle ore 11.30 alle ore 14.30 vi invitiamo tutti alla festa di apertura di Eroica Caffè Padova!

Sarà offerto un ristoro eroico per tutti i ciclisti che arriveranno in bicicletta. Chi viene da lontano potrà unirsi a uno dei quattro gruppi che partiranno da nord, est, sud e ovest, come indicato nella mappa.

Bici e abbigliamento eroico sono apprezzati, ma sentitevi liberi di venire con qualsiasi tipo di bicicletta!

Ecco da dove partire per arrivare ad Eroica Caffè Padova in bicicletta!

Cittadella

Piazza Luigi Pierobon Ore 10

Alessio Berti

+39 338 520 197

Mirano

ScaveZZon Biciclette

Via della Vittoria, 14 Ore: 9

+39 041 570 309

Rovigo

Miss Grape HQ

Via Calatafimi, 1b Ore 9.30

info@missgrape.net

+39 0425 41005

Vicenza

Piazza dei Signori Ore 9.30

Francesco Brojanigo

+39 340 333 564

Inoltre gli amatori Verrazzano partiranno in bici già il venerdì da Firenze e saliranno a Fiesole per poi raggiungere, Bologna, Ferrara, Rovigo e infine Padova. Questa è una iniziativa a favore della ricerca delle malattie rare. Più info su #CYCLE4RARE

