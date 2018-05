Festa delle Associazioni di Selvazzano

IN CASO DI PIOGGIA LA FESTA SARA' ANNULATA

Quinta edizione della festa delle Associazioni Parco Villa Cesarotti a Selvazzano Dentro domenica 6 maggio dalle ore 10 alle 18.30.

Dettagli

Nella bellissima cornice del Parco di Villa Cesarotti, le Associazioni di Selvazzano Dentro si presentano ai loro cittadini con giochi, esibizioni, stand gastronomico, laboratori, sport, musica ecc. Nell'arco di tutta la giornata per i più piccoli laboratorio d'arte, passeggiate con i pony e inoltre è attivo il "Giocone" per i bambini partecipanti con un gadget come premio finale.

Il ricavato della manifestazione andrà a sostenere il progetto ABILITIAMOCI dell'associazione INSIEME area disabilità - per il dopo di noi.

Ingresso libero.

