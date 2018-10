Festa delle associazioni, biblioteca aperta e manifestazioni a Cadoneghe

Biblioteca al centro del prossimo fine settimana a Cadoneghe. Si inizia venerdì 12 ottobre alle 20.30 con l’incontro con l’autore presso la Sala Italo Calvino.

Protagonista Laura Bettini, fondatrice della Scuola di formazione in Psicomotricità relazionale (metodo Accamamam®), che tuttora dirige e nella quale svolge il ruolo di formatrice, con il suo libro “ l linguaggio simbolico in psicomotricità relazionale. Teorie, esperienze e percorsi operativi”.

Il volume, frutto di quarant’anni di esperienza dell’autrice in campo psicomotorio, divulga i principi teorici e le pratiche operative proprie del metodo relazionale,con particolare attenzione agli aspetti simbolici.

Si rivolge a tutti coloro che operano professionalmente nell’ambito dell’infanzia e dell’adolescenza, o che si trovano a contatto con esso per i più diversi motivi, curandone la formazione e il benessere.

Punto di forza di questo contributo è la divulgazione di una pratica socio-educativa e preventiva giovane e destinata ad avere grandi sviluppi, sia sul versante metodologico che legislativo.

Laura Bettini è laureata in filosofia. Ha praticato il teatro per anni da sempre dipinge e costruisce oggetti scenici e artistici con materiali di recupero. E’ una studiosa dell’espressione e della comunicazione umana. Nel 1998 ha fondato da Padova l’associazione Accamamam, che si è occupata per una decina d’anni di teatro di figura e laboratori espressivi con bambini, adolescenti e adulti. E’ Componente del Comitato Scientifico dell’Associazione Unitaria degli Psicomotricisti Italiani (settore educativo). E’ redattrice della rivista Psicomotricità.

In Biblioteca domenica 14 ottobre sarà festa per tutto il giorno, con apertura straordinaria dalle 9 alle 18 e mercatino del libro usato.

Alle ore 11 spazio alla lettura animata con “Il bambino e la Yabamba...e altre storie” con Sara Corsini; nel pomeriggio dalle 16.30 spazio al Magico teatro con la costruzione e utilizzo di una bacchetta magica e giochi di prestigio. Protagonista A.P.S. Kervan con Maga Max

Intanto domenica verrà recuperata la Festa delle associazioni annullata la scorsa settimana per il maltempo. Ad organizzarla l’ Associazione Le Maschere di Cadoneghe in località Mejaniga, nell’area verde e parcheggio stadio Martin Luter King. È la quarta edizione della Festa delle Associazioni che coinvolgerà le associazioni culturali, sportive e sociali del territorio e durerà tutta la giornata. L’evento inizierà con una marcia ludico motoria “Corri con le associazioni” che sarà dedicata a Dario Bedin fondatore della Fraternità Missionaria onlus di Cadoneghe. www.framiss.it.

Due le possibili scelte per i corridori: la 6 o 10 km lungo le strade di Cadoneghe con partenza ore 10.30 ed arrivo previsto ore 12. Si correrà su piste pedonali,

marciapiedi ed argine. La partenza è dall’ingresso di via Conche. E’ possibile iscriversi alla marcia direttamente sul posto, al gazebo dell’associazione Le Maschere al costo di 2 euro che prevede l’assicurazione, il braccialetto, il, ristoro. Il buono pasto.

Durante la giornata nell’area verde si intervalleranno esibizioni di ginnastica, pilates, aerobica latino americano, step karate, krav maga tennis atletica rugby e molto altro.

Previsto anche un mercatino di cose fatte a mano, artigianato locale e stand delle associazioni del territorio, intrattenimento per grandi e piccini, stand gastronomico.

Gallery