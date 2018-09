Festa delle associazioni a Villa Roberti di Brugine

Domenica 30 settembre a Villa Roberti di brugine torna la festa delle associazioni.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Programma

ore 10: yoga in villa a cura di Vivi la villa (per info e costi consultare la pagina Facebook )

ore 10.50: inizio ufficiale con alzabandiera del gruppo scout e saluto dell’amministrazione comunale

ore 11.15: “orienteering” nel bosco a cura del gruppo scout

ore 12.15: aperitivo letterario offerto dalla Biblioteca campagnolese sotto la barchessa con esibizione del Coro Altipiano

ore 13: momento conviviale per tutte le associazioni a cura della pro loco di Campagnola e Brugine

per tutti pic nic libero sul prato della villa

ore 14: lettura animata del libro "I viaggi di Gulliver" di Jonathan Swift a cura della Biblioteca campagnolese

ore 15: grande caccia al tesoro attraverso gli stand delle associazioni

ore 16: rappresentazione teatrale a cura del Gruppo commedianti di Brugine

ore 18: termine consegna foto del concorso "Scatti in villa"

ore 17-19: esibizione karatè con Jiyu Karatè Do e danza/fitness con Smiles Asd

E durante tutta la giornata: