Festa d'autunno 2019 a Vigna Roda di Vo'

Evento da faecbook https://www.facebook.com/events/2474582615930831/

Festa d'autunno 2019

Domenica 17 novembre

dalle ore 14 alle ore 18

Dove

Cantina Vigna Roda di Strazzacappa Gianni

Via Monte Versa, 1569, 35030 Vo

Dettagli

Domenica 17 novembre dalle ore 14 alle ore 18 vi aspettiamo per una giornata dedicata al buon vino e allo stare in compagnia.

Per voi prepareremo castagne, pane e olio dei Colli Euganei, piatti rustici di stagione, dolci caserecci e vino sfuso.

Con il tradizionale kit di degustazione potrete assaggiare i nostri vini, compresi i bianchi e rossi premiati di quest’anno.

Info web

https://www.facebook.com/events/2474582615930831/