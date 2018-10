Festa d'autunno a Valle San Giorgio

Dal 19 al 21 ottobre torna la festa d'autunno di Baone, giunta alla quinta edizione e organizzata dalla parrocchia di Valle San Giorgio e La Corte Medioevale, che si svolge tra il patronato di Valle San Giorgio e il teatro San Giorgio.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

La manifestazione offre stand gastronomico con menù a base di cinghiale e non solo.

Le mani esperte delle cuoche e dei cuochi tornano a proporre i piatti della tradizione come fettuccine al cinghiale, ai porcini, minestrone, spezzatino di cinghiale, salame e salsicce di cinghiale, porchetta e sopressa, formaggi, “schissotto” cotto nel forno a legna, “fugassa”,“sugoli” e dolci caserecci; ovviamente con il vino dei colli Euganei, nell'ambiente riscaldato dello stand.

Programma

Venerdì 19 ottobre

ore 18 - Teatro San Giorgio

Inaugurazione e presentazione: mostra di pittura contemporanea

Domenica 21 ottobre

ore 9.15 - piazzale chiesa di Valle S. Giorgio

Passeggiata tra fonti e natura del Colli Euganei

ore 9.30 partenza dell'escursione (gratuita) - ritorno ore 12.15 per il pranzo

dalle ore 11 per tutto il giorno al campetto del patronato

Giochi di una volta per grandi e piccini

Il ricavato economico dell’intera manifestazione verrà destinato alle necessità della parrocchia.