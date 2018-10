Festa d'Autunno alla Paltana

Sabato 20 e domenica 21 ottobre alla parrocchia San Giovanni Bosco in zona Paltana (attigua al Piccolo Teatro) si svolgono i due giorni della Festa d'autunno, manifestazione con stand gastronomico, giochi, mercatino, spettacoli, solidarietà, per ritrovarsi in fraternità dopo l'estate, anche in compagnia di chi non risiede in zona o non fa parte della parrocchia.

Oltre al mercatino delle occasioni, animazione con truccabimbi, giochi e tornei per i più piccoli, spettacoli di magia.

Lo stand gastronomico apre alle ore 19.30 con menù tipico.