Festa sociale Avis comunale di Padova al San Gaetano

AVIS Comunale di Padova chiama tuti i Soci a raccolta: la Festa è per ognuno di Voi!

Siete tutti invitati a partecipare alla celebrazione del 67esima anniversario dalla fondazione di un’AVIS dal numero sempre crescente di Soci volontari donatori – ad oggi quasi 3000 -, dinamica e vitale grazie al Vostro entusiasmo e al Vostro sostegno: dal rito di benvenuto alle premiazioni dei Donatori, dalla tavola rotonda sul volontariato al delizioso buffet conclusivo di saluto… siamo pronti ad accogliervi!

Soci Donatori, Avis Consorelle, Autorità e ancora amici, sostenitori e simpatizzanti che desiderano conoscere la nostra Associazione e scoprire come entrare nella straordinaria realtà di AVIS.

Programma della festa – Domenica 14 ottobre 2018

Per chi desidera partecipare al rito d’apertura:

ore 8.45 – raduno presso la Chiesa di San Gaetano, Via Altinate n. 73 Padova;

ore 9 – S. Messa celebrata dal Rev. Luca Facco, Direttore Caritas Padova;

ore 10 – Cerimonia ufficiale presso la attigua Sala Conferenze del Centro Culturale San Gaetano (clicca qui) e tavola rotonda sul tema “Donare e ricevere, contributo del volontariato nella società civile”, che ospita come Relatori delegati di Fondazione Cariparo, Università di Padova, Azieda Ospedaliera di Padova, Comune di Padova, Regione Veneto, Assindustria Veneto Centro e Avis Regionale Veneto.

A seguire, l’attesa consegna delle benemerenze ai Donatori premiandi e, infine, buffet di saluto per tutti.

La prenotazione è necessaria: entro il 10.10.2018 contattateci all’indirizzo e-mail padova.comunale@avis.it per anticipare la Vostra presenza e quella dei Vostri accompagnatori: non mancate

Info web

https://www.aviscomunalepadova.it/festa-sociale-avis-comunale-padova-domenica-14-ottobre-2018/

Dettagli

Sono passati 67 anni dalla sua costituzione, ma Avis è tuttora una delle associazioni più vive e operose della città del Santo. Per celebrare l’anniversario della fondazione di Avis Comunale di Padova, domenica 14 ottobre al Centro Culturale Altinate-San Gaetano si terrà la grande Festa Sociale (preceduta alle ore 9, nella attigua chiesa di S. Gaetano, dalla messa celebrata dal reverendo Luca Facco, direttore della Caritas Padova), cui è invitata, oltre ai soci avisini, ai sostenitori e ai simpatizzanti, tutta la città.

Nell’occasione si terrà una importante tavola rotonda (ore 10, Sala Tortolina), moderata da Giovanni Lenzo, che farà il punto sul tema "Donare e ricevere, contributo del volontariato nella società civile". Oltre a Giorgio Brunello, presidente di Avis regionale Veneto, all’incontro interverranno in qualità di relatori il vicepresidente di Fondazione Cariparo Donato Nitti, il direttore del servizio di immunoematologia e trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Padova Giustina De Silvestro, l’assessore comunale alle Politiche del lavoro e dell'occupazione Chiara Gallani, il presidente della Quinta Commissione consiliare permanente della Regione Veneto Fabrizio Boron e il consigliere di Assindustria Veneto Centro Roberto Reffo. Ciascuno di loro porterà l’esempio del valore aggiunto e talvolta intangibile che il volontariato può offrire nei più diversi ambiti di appartenenza sociale e professionale.

Dopo il convegno, ci sarà la consegna delle Benemerenze ai Donatori, cui poi seguirà, in chiusura, un momento conviviale.

Con questa iniziativa, Avis Comunale di Padova si conferma protagonista di un intenso programma di proposte rivolte alla città in ambito culturale, sportivo, sociale, scolastico, come la prima edizione del Premio di Studio offerto in collaborazione con l'Università.

Fra le più recenti, da segnalare il 22 settembre scorso Avis Comunale di Padova, guidata dal presidente Gianpietro Sanavia, ha organizzato per i soci e i loro familiari una visita guidata al Museo di Storia della Medicina (MusMe): un interessantissimo viaggio nella scienza raccontata negli spazi dell’antico Hospitale, alla scoperta di primati, curiosità ed eccellenze mediche della nostra città come William Harvey, il medico inglese che studiò all’università di Padova e all’inizio del XVII secolo scopri la circolazione sanguigna.

Per info aggiornate sulle iniziative di Avis Comunale Padova, consultare il sito dell’associazione www.aviscomunalepadova.it