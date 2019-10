Festa sociale Avis comunale di Padova al San Gaetano

Avis Comunale Padova si prepara al festeggiamento del 68° anniversario dalla sua fondazione, che si terrà la prossima domenica 6 ottobre al Centro Culturale Altinate-San Gaetano (Sala Tortolina).

Oltre a costituire un tradizionale momento di festeggiamento associativo, la festa sociale è l’occasione per rendere il giusto tributo ai soci che si sono contraddistinti per le attività di donazione e di fedeltà associativa. E infine offre anche l’opportunità di rammentare le iniziative che nel corso del 2019 sono state svolte da parte dei volontari attivi a favore dei propri associati e del territorio. Vanno infatti ricordate le attività di sensibilizzazione sull’importanza della donazione del sangue presso gli istituti superiori, l’istituzione di Borse di studio Universitarie, le iniziative culturali a favore degli associati e la presenza presso le società sportive.

Con i suoi oltre 3mila donatori, Avis Comunale Padova rappresenta una delle più grandi realtà associative del territorio comunale; nel 2018 sono state superate le 5mila donazioni, un traguardo pregevole per una associazione che, oltre a fare delle attività di sensibilizzazione sociale uno dei suoi obiettivi di riferimento, è stata sempre in grado di offrire un contributo concreto al Servizio Sanitario Regionale nel garantire l’approvvigionamento di sangue per ogni necessità ospedaliera e assistenziale.

Per info aggiornate sulle iniziative di Avis Comunale Padova, consultare il sito dell’associazione www.aviscomunalepadova.it

Programma della festa

Per chi desidera partecipare al rito d’apertura:

ore 8.45 – raduno presso la Chiesa di San Gaetano, Via Altinate n. 73 Padova;

ore 9 – celebrazione della S. Messa;

ore 10 – Cerimonia ufficiale presso la attigua Sala Conferenze del Centro Culturale San Gaetano per l’attesa consegna delle Benemerenze ai Donatori premiandi e buffet finale di saluto per tutti.

Nota bene: