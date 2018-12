Festa della Befana al borgo medievale di Cà Murà a Bertipaglia di Maserà

Il comune di Maserà di Padova, l'assessorato all'Associazionalismo e alle Manifestazioni, in collaborazione con il Gruppo Culturale Cà Murà, Gruppo Alpini, FIDAS, Liberamente, Ass. Combattenti e Reduci, Ass. Carabinieri, Giovane Maserà e Protezione Civile vi invita domenica 6 gennaio dalle ore 15.30 al tradizionale appuntamento della "Festa della Befana a Cà Murà", antico borgo medievale situato a Bertipaglia di Maserà in Via Merano 4.

🧦 TUTTI GLI EVENTI A PADOVA DELL'EPIFANIA 2019 🧦

Durante il pomeriggio: vin brulè, cioccolata calda, panettone, animazione per bambini e adulti, distribuzione delle calze della Befana a tutti i bambini e grande falò dell'Epifania. Non mancheranno visite al borgo medievale e sorprese!. Vi aspettiamo numerosi per concludere in bellezza le festività natalizie.

http://www.comune.masera.pd.it/po/mostra_news.php?id=637&area=H

