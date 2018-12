La Befana fa tappa a Santa Croce Bigolina

Sabato 5 gennaio, tutti a Santa Croce Bigolina per la tradizionale Festa della Befana.

🧦 TUTTI GLI EVENTI A PADOVA DELL’EPIFANIA 2019 🧦

Il divertimento inizia alle 20.30 con magie e giochi di prestigio per i più piccoli.

Alle 21.30 circa l’arrivo dell’ospite d’onore: la befana che, come ogni anno, porterà alcuni regali in chiave umoristica e in tema con gli avvenimenti avvenuti nel corso dell’anno.

Si chiude poi in bellezza con lo spettacolo pirotecnico e il consueto “Fogo alla Vecia”.

Info web

http://www.comune.cittadella.pd.it/news/la-befana-fa-tappa-santa-croce-bigolina