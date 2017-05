Festa della Biblioteca a Cadoneghe

Torna come ogni primavera la Festa della Biblioteca, organizzata per domenica 14 maggio dal Comune di Cadoneghe in collaborazione con l’associazione Amici della Biblioteca. Quest’anno il traguardo raggiunto è quello della undicesima edizione. Porte aperte dunque per ragazzi e adulti alla Pier Paolo Pasolini per una giornata all’insegna della cultura e della divulgazione del piacere della lettura.

In programma, oltre al consueto Mercatino dei libri, laboratori e letture animate per bambini, la premiazione del concorso di poesia per ragazzi e la premiazione dei Superlettori 2016.

Alle 16 ci sarà la presentazione del libro “Maria Rosa la bibliotecaria” di Liliana Simion. In chiusura, alle 18, aperitivo-concerto con i Graduates.

Info: Biblioteca P.P. Pasolini, via Pio X 1/A

