Festa della biblioteca “Melchiorre Cesarotti” a Selvazzano

Domenica 15 dicembre a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32 dalle ore 09.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.30 è in programma la festa della biblioteca “Melchiorre Cesarotti”. 3° anniversario dell’apertura della nuova sede.

Scarica il volantino della festa della biblioteca

Apertura straordinaria con servizio di prestito, emeroteca, mediateca, free wi fi, libri usati solidali, letture animate e laboratori artistici per bambini e ragazzi.

Accensione del grande albero di Natale addobbato dai nostri bambini delle Scuole dell’Infanzia di Selvazzano Dentro.

Programma

Il barattolo della felicità

Laboratori tra lettura ed arte dedicati al periodo natalizio

A cura dell’Associazione culturale Fantalica

* ore 10 per bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati da un genitore

* ore 11.15 per bambini dai 6 ai 10 anni

* ore 12 E’ Natale ancor!

Spazio dedicato alla lettura di brevi brani natalizi con i Donatori di Voce dell’Associazione “Senti chi Parla” ed intermezzi musicali dell’Associazione Banda di Selvazzano

* ore 16 presentazione del libro “Storia di un uovo con Una marcia in più - Storie di resilienza”: un libro per bambini e uno per adulti che parlano delle difficoltà e del loro superamento.

Attività organizzata in collaborazione con il servizio CASF Padova Ovest

* ore 17 “La magia del presepe” - Inaugurazione mostra di presepi artistici dei presepisti Livio Artusi, Lucia Bastianello, Agostino Bellucco, Rambaldi Gastone, Celegato Nicolò, Anna Maria Lazzarini e Giorgio Testoni

L’esposizione resterà aperta fino al 7 gennaio 2020

* ore 17.15 Attività per famiglie con giochi da tavolo

Lettura animata per i bambini

* ore 17.30 L’armonia della danza interpreta la felicità

Esibizione delle allieve della scuola di danza

“Vivere il balletto”

* per concludere in dolcezza: cioccolata e panettone

biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Per le iscrizioni ai laboratori

info Biblioteca tel. 049 87 33 897- 826

Si ringraziano per la collaborazione:

CASF Padova Ovest - Pro Loco di Selvazzano Dentro

Associazione Senti Chi Parla - Banda di Selvazzano Dentro

Associazione Vivere il Balletto - Associazione Fantalica



Selvazzano che… Natale!

Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica/