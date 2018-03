Festa della bicicletta, una giornata all'insegna di bici e cultura a Padova

In occasione delle Domeniche Sostenibili, grazie alla chiusura al traffico nell’area all’interno del centro storico lungo il perimetro delle mura, sarà possibile vivere la città in modo diverso, a piedi o in bicicletta.

Una domenica di festa all’insegna dell’aria pulita, in cui la bicicletta sarà la protagonista indiscussa: biciclettate e visite guidate, mostra-mercato di biciclette, sfilate di bici vintage e d’epoca, caccia al tesoro in bicicletta, informazioni e ciclo-turismo, attività di animazione per bambini e intrattenimento musicale per tutti.

SCARICA IL DEPLIANT CON LE INFORMAZIONI

Appuntamento in Prato della Valle domenica 8 aprile dalle 10 alle 18.

