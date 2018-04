Vigonza aderisce alla Festa della bicicletta per le domeniche sostenibili

Domenica 8 aprile il comune di Vigonza aderisce alla Festa della bicicletta organizzata nell'ambito delle domeniche sostenibili di "Bici e Cultura 2018" per una giornata di festa all'insegna della sostenibilità e dell'aria pulita con pedalate e visite guidate in tutta la provincia.

SCOPRI I DETTAGLI DELLA FESTA DELLA BICICLETTA

Ritrovo per tutti in piazza Zanella alle 10 e partenza alle 10.30 per arrivare in Prato della Valle alle ore 11.30/12.

Grazie alla chiusura al traffico del centro storico perimetro delle mura del Cinquecento sarà possibile vivere la città in modo diverso a piedi o in bicicletta. Le biciclettate saranno provenienti anche da altri paesi dell'area metropolitana di Padova.

