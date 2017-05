Festa dei bimbi e dei nati nel 2016 alla biblioteca di Ponte San Nicolò

Domenica 28 maggio a Ponte San Nicolò viene organizzata la festa dei bambini in biblioteca, con giochi all'interno della struttura di via Moro e nel giardino circostante, per tutti i bambini e le loro famiglie.

L'evento è rivolto in particolare ai nati nel 2016, invitati a partecipare direttamente dal sindaco Enrico Rinuncini.

In giardino giochi del Ludobus per tutti e a conclusione del pomeriggio spettacolo teatrale con la compagnia Ridoridò.