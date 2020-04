Festa dei bisi di Baone, per la prima volta online: consegne, video, ricette e molto altro

La festa dei bisi di Baone si farà anche quest’anno, ma sarà una festa online. Dall’1 al 31 maggio la festa dei bisi di Baone è pronta a partire in un’inedita versione digitale attraverso i canali social della Festa. Protagonisti come sempre i bisi di Baone che potranno essere acquistati e ricevuti comodamente a casa con il servizio di consegna a domicilio.

Un ricco calendario di eventi online quello pensato dalla Pro Loco di Baone in collaborazione con l’Associazione Bisi&Bisi e il Comune di Baone. Ricette, video, concorsi, interviste e molto altro ancora per raccontare le perle verdi dei Colli Euganei.

Terreno e sole: la particolarità unica dei bisi

I bisi di Baone vengono coltivati da sempre sui dolci pendii dell’area a sud dei colli Euganei, dove l’esposizione al sole e il tipo di terreno donano al prodotto caratteristiche organolettiche uniche: il suolo vulcanico e la posizione dei campi coltivati dalle sapienti mani dei bisicoltori di Baone e Arquà Petrarca conferiscono ai bisi un gusto inconfondibile. La forte stagionalità e la tradizione legata a questa primizia rendono i bisi di Baone una perla verde incastonata nel tesoro dell’enogastronomia veneta.

Portare avanti al tradizione

La Pro Loco di Baone ha voluto organizzare anche quest’anno la festa, trasferendo l’evento dalla piazza di Baone alla piazza virtuale del web. La volontà è quella di portare avanti la tradizione e lo spirito della festa per raccontare il prodotto e tutte le persone che hanno contribuito in tutti questi anni a rendere la Festa dei Bisi di Baone ogni anno più bella.

Il concorso

A dare il via alla festa il concorso “Spaventapasseri, l’amico di casa” a cui potranno partecipare tutti gli alunni dai 3 ai 14 anni iscritti alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria del Comune di Baone. Data la particolare situazione, quest’anno lo spaventapasseri realizzato dovrà essere funzionale per il posizionamento su balconi, terrazze, giardini o campi, con dimensioni massime comprese tra i 30 e i 200 centimetri. Dovrà inoltre essere realizzato dai ragazzi riutilizzando esclusivamente materiali disponibili senza provvedere all’acquisto di appositi materiali.

Come partecipare agli appuntamenti

Gli appuntamenti per la 22esima edizione continueranno per tutto il mese di maggio e saranno pubblicati sulla pagina facebook festa dei bisi di Baone. Produttori, ristoratori, cuochi e volontari della Pro Loco si alterneranno tra ricette, video e interviste per raccontare un prodotto fresco e genuino da gustare appena colto.

In attesa dell’edizione 2021, la Pro Loco di Baone invita tutti a partecipare, anche se virtualmente, alla Festa dei Bisi di Baone 2020.

