Festa dei Bisi di Baone 2018

Festa dei bisi di Baone 20° edizione

Dal 25 al 30 maggio, sei giorni di eventi e spettacoli per scoprire, conoscere, gustare e acquistare i Bisi di Baone, la perla verde dei Colli Euganei.

Stand gastronomico, Isola del gusto, area Baby Bisi per il divertimento dei più piccoli, eventi musicali e molto altro ancora per festeggiare i vent'anni della Festa dei Bisi di Baone.

I dettagli

Tutti i giorni

Stand gastronomico

Tutte le sere dalle ore 19.30 e la domenica anche a mezzogiorno.

(con prenotazione solo mercoledì 30 maggio)

Isola del gusto

in piazza con i piatti dei ristoranti e i migliori Vini dei Colli Euganei, tutti i giorni dalle 19 alle 22, il sabato anche a pranzo e la domenica no-stop dalle ore 12 alle 22!

Esposizione e vendita di piselli freschi e prodotti tipici locali e dei colli euganei

Programma

Venerdì 25 maggio

Dalle 7.30 circa - Apertura della festa e dello stand gastronomico.

In piazza: apertura dell’ Enoteca dei Colli Euganei con degustazione dei vini locali e dell’ Isola del gusto con i piatti dei ristoratori a base di Bisi.

con degustazione dei vini locali e dell’ con i piatti dei ristoratori a base di Bisi. 21.15 DISCOMUSIC 70 / POP- FUNKY / SOUL con i JOE DI BRUTTO.

Sabato 26 maggio

10 - Realizzazione degli spaventapasseri in piazza da parte dei bambini e genitori delle Scuole dell’infanzia e primarie.

in piazza da parte dei bambini e genitori delle Scuole dell’infanzia e primarie. 12.15 - Apertura straordinaria dei ristoranti dell’ ISOLA DEL GUSTO , con possibilità di pranzare in piazza a Baone.

, con possibilità di pranzare in piazza a Baone. 14 - Apertura dell’area BABY BISI antistante alla piazza con giochi e attrazioni per i più piccoli.

antistante alla piazza con giochi e attrazioni per i più piccoli. 16 - MERCATO DEI PISELLI E DELLE PRODUZIONI LOCALI e Mostra-mercato di prodotti tipici e hobbysti

17.30 - Musica dal vivo con i MEDITERRANEA NADIR

19.30 - Apertura stand gastronomico e Isola del Gusto.

21.15 - Musica dal vivo in piazza con THE BEAT BOX The Beatles cover band

Domenica 27 maggio

9 - Mostra-mercato di prodotti tipici e hobbysti (per tutto il giorno)

10 - RIEVOCAZIONE ANTICHI MESTIERI a cura dall’Ass.ne Culturale “La Corte Medioevale” di Valle San Giorgio (per tutto il giorno

ESPOSIZIONE dei “BISI” IN CONCORSO

AREA “BABY-BISI” con attività e intrattentimento per bambini e ragazzi.

BUONGIORNO BAONE!

Presenta come da tradizione Laura Ferrari , con la partecipazione straordinaria di Remigio Ruzzante .

Presenta come da tradizione Laura Ferrari , con la partecipazione straordinaria di Remigio Ruzzante .



Nel corso della mattinata:

CAMPIONATO DI SGRANATURA DEI BISI

"IL COGO E LA MASSAIA" : un'appassionate sfida ai fornelli tra un famoso chef e una delle nostre cuoche Baonensi, a colpi di ricette e bisi.

“IL COGO E LA MASSAIA” : un’appassionate sfida ai fornelli tra un famoso chef e una delle nostre cuoche Baonensi, a colpi di ricette e bisi.

: un’appassionate sfida ai fornelli tra un famoso chef e una delle nostre cuoche Baonensi, a colpi di ricette e bisi. Premiazioni del concorso per LE MIGLIORI QUALITÀ DI PISELLI 20a edizione

12 - Apertura dello stand gastronomico (fino alle 14.00 circa) e dell’Isola del Gusto (fino alla sera).

16.30 - Premiazione del concorso SPAVENTAPASSERI, L’AMICO DEI CAMPI 16a ed.

17.30 - Pomeriggio di spettacolo con DARIO CARTURAN .

. 19 - Apertura dello Stand gastronomico.

21 - Grande serata di cabaret con il ritorno di SERGIO RICCI

Lunedì 28 maggio

19.30 - Apertura dello stand gastronomico e dell’Isola del gusto.

21 - Musica in piazza con DJ Lionello.

Martedì 29 maggio

19.30 - Apertura dello stand gastronomico e dell’Isola del gusto.

21 - Musica dal vivo in piazza con gli OVER DREAM, cover band Modà.

Mercoeldì 30 maggio

19.30 - Apertura dello stand gastronomico e dell’Isola del gusto.

Per lo stand gastronomico, serata con precedenza alle prenotazioni.

21 - Musica dal vivo in piazza con gli Ariaviva.​

Mostre ed esposizioni permanenti

Prodotti tipici dei colli Euganei

Artigianato e hobbistica

Spaventapasseri

A cura della Parrocchia di Baone:

Pesca di beneficenza

Mercatino di ricamo e cucito