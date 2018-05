Festa promozionale Calcio Padova in piazza della Frutta

Domenica 6 maggio il Calcio Padova chiama a raccolta i suoi tifosi. Con la Collaborazione di Aicb, Azionariato Popolare e Tribuna Fattori il club di viale Rocco sta organizzando una giornata di festeggiamenti per la vittoria del campionato di serie C.

All’Euganeo saranno premiati tutti gli sponsor che quest’anno hanno sostenuto la Società e che riceveranno un attestato di stima e riconoscenza nell’intervallo di Padova – Gubbio

Saranno ospiti della partita anche i ragazzi di Padova for Special, la squadra “adottata” quest’anno dalla Società Biancoscudata per il torneo Quarta Categorie, organizzato da Figc e Lega Pro per i ragazzi con ritardi cognitivi è difficoltà relazionali.

Al triplice fischio, inoltre, Pulzetti e compagni alzeranno il trofeo di campioni durante la cerimonia ufficiale della Lega Pro che appronterà un podio a metà campo.

La squadra correrà quindi in piazza dei Frutti dove verrà allestito un palco per festeggiare la promozione in serie B.

Musica, bevande e cibo saranno messi a disposizione dei tifosi già a partire dalle 20, per creare atmosfera e calore in attesa dell’arrivo della squadra che sbarcherà in piazza da un pullman scoperto appositamente organizzato.

Nel corso della serata saliranno sul palco tutti i protagonisti del campionato, special guests e associazioni benefiche vicine all’universo biancoscudato.

Maggiori dettagli sulla giornata verranno forniti i prossimi giorni.

