L'Ass.ne Amici Camionisti Trebaseleghe vi invita a partecipare alla 25esinma edizione della “Festa del Camionista” programmata per i giorni 7/8/9 settembre, con un ricco programma di iniziative.

Saluto del Sindaco:

Anche quest'anno la Festa del Camionista animerà la nostra centenaria Fiera dei Mussi esponendo a Trebaseleghe il laborioso mondo dei trasporti, automezzi, servizi per autotrasportatori, trucks.

Nel pieno spirito della Fiera dei Mussi, in questi giorni si creano contatti, commerci, idee che aiutano il lavoro dei camionisti e di tutto il tessuto produttivo del nostro paese, secondo il variegato programma proposto. In un clima di festa e di voglia di stare insieme, Trebaseleghe celebra il Lavoro vissuto non solo come fonte di benessere economico ma anche come collante sociale e impegno responsabile nei confronti delle famiglie e del territorio. Infatti il lavoro dei camionisti garantisce la circolazione delle merci e permette al nostro operoso paese di essere parte attiva del territorio veneto collegandolo a tutto il mondo. E' un lavoro impegnativo, scomodo come orari, a volte pericoloso, e che vive molte difficoltà, ma il 7 e 8 settembre la “Festa del Camionista” a Trebaseleghe non sarà solo la festa dei lavoratori ma sarà anche la festa della tradizione e dello stare insieme come comunità. Per questo apprezzo e ringrazio di cuore chi con impegno, sacrificio e passione organizza eventi a Trebaseleghe, a volte prendendosi anche immeritate critiche, ma sicuramente coltivando le relazioni reali, non virtuali, fonte del benessere psicologico delle persone, e i rapporti personali che costruiscono la comunità.

Grazie dunque all'associazione “Amici Camionisti” che realizza questa festa, giunta alla 25esima edizione!

Grazie ai volontari, grazie agli espositori.

Grazie agli sponsor.

Grazie a tutti i cittadini che parteciperanno!

Facciamo Festa a Trebaseleghe!

Il Sindaco Antonella Zoggia

Programma:

> Sabato 7 settembre

ore 7 arrivo dei veicoli industriali di prestigio della Comunità Europea presso la Strada comunale Via Don Orione,, saranno presenti Iveco, Scania Daf, Man, Volvo, Renault; rimorchi, semirimorchi, allestimenti frigo, cisterne, rimorchi eccezionali, piattaforme aeree.

arrivo dei veicoli industriali di prestigio della Comunità Europea presso la Strada comunale Via Don Orione,, saranno presenti Iveco, Scania Daf, Man, Volvo, Renault; rimorchi, semirimorchi, allestimenti frigo, cisterne, rimorchi eccezionali, piattaforme aeree. ore 11.30 : taglio del nastro per la 25° Festa del Camionista con il saluto delle autorità e brindisi con la presenza delle Majorettes e Filarmonica Mazzarollo di Trebaseleghe.

: taglio del nastro per la 25° Festa del Camionista con il saluto delle autorità e brindisi con la presenza delle Majorettes e Filarmonica Mazzarollo di Trebaseleghe. ore 16 Raduno dei camion più decorati d'Italia presso piazzale Bar Agip e Risto-Pub Starà Krava (via Castellana, 63 Scorzè), ore 18 Partenza per la sfilata e nuovo posizionamento presso Strada comu

> Domenica 8 settembre

ore 7.30 S. Messa per i camionisti vivi e defunti in Chiesa a Trebaseleghe.

S. Messa per i camionisti vivi e defunti in Chiesa a Trebaseleghe. ore 13 Pranzo del camionista e simpatizzanti presso Ristorante Belvederee. ( € 28 prenotazione obbligatoria sig. Tosatto Franco 335 7667879).

Pranzo del camionista e simpatizzanti presso Ristorante Belvederee. ( prenotazione obbligatoria sig. Tosatto Franco 335 7667879). ore 21 Miss Truck Nordest presso l'area Fiera.

> Lunedì 9 settembre

Brindi finale> L'associazione Amici Camionisti ringrazia tutti i collaboratori che hanno permesso la perfetta riuscita dell'evento. Ringraziamenti particolari all'Associazione organizzatrice Antica Fiera dei Mussi e a tutti coloro hanno collaborato all'evento.

Info

Per informazioni: Pres. Ass.ne Amici Camionisti Trebaseleghe Sig. Franco Tosatto 335 7667879

Info web

http://www.comune.trebaseleghe.pd.it/home/news-eventi/eventi/Anno-2019/09/25--Festa-del-Camionista.html

https://www.facebook.com/comunetrebaseleghe/

https://www.facebook.com/events/612033709205025/

Gallery