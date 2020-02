Carnevale in piazza a Montemerlo di Cervarese Santa Croce

Domenica 16 febbraio 2020, dalle ore 14.15 in piazza a Montemerlo di Cervarese Santa Croce si festeggia il Carnevale. Non mancheranno la sfilata di bellissimi carri e gruppi mascherati, spettacoli e animazione per tutti.

In caso di maltempo la manifestazione sarà recuperata domenica 23 febbraio 2020.

Inoltre, sabato 9 maggio 2020 sfilata dei carri allegorici in notturna!

L’evento, in piazza a Montemerlo nel comune di Cervarese Santa Croce è organizzano in collaborazione con la Proloco Montemerlo e la Fidas sez. Cervarese.

Info web

https://www.facebook.com/cervarese/