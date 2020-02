Festa di carnevale in maschera a Terrassa Padovana

Il 23 febbraio 2020, apartire dalle ore 15.30, grande "Festa di Carnevale" in maschera presso la Palestra Comunale di Terrassa Padovana in Via Roma. Graditi dolci, patatine, bibite per una merenda insieme.

Informazioni e contatti

Ingresso gratuito. Vietato portare coriandoli.

Info web

http://www.comune.terrassa.pd.it

https://www.facebook.com/infoComunediTerrassa/