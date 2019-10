Festa delle castagne e attività ai Casoni della Fogolana

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2389990291252564/

Domenica 3 novembre

🌰 Festa delle Castagne 🌰

Situati nell'area Patrimonio Mondiale UNESCO "Venezia e la sua Laguna", i Casoni della Fogolana festeggiano l'autunno con la festa dedicata alle C A S T A G N E !

La giornata comincia con un'escursione in Valle Millecampi con una guida Coop. Soc. Terra di Mezzo di circa due ore con aperitivo nella suggestiva location dei Casoni, pranzo in Locanda a tema Castagna e nel pomeriggio attività di intrattenimento e laboratori creativi per bambini.

Costi dell'esperienza

🌰 Passeggiata in Laguna & aperitivo euro 12 adulto

🌰 Pranzo in Locanda (dall'antipasto al dolce) euro 30 adulto | euro 15 bimbi (menu a parte)

🌰 Attività bimbi nel pomeriggio euro 5

Menu adulti euro 30

Crostino con crema di castagne & bocconcini di castagne e bacon

Pappardelle con lardo di colonnata, castagne e grappa

Brasato di manzo al vino rosso su crema di castagne & insalata con castagne

Coppa di amaretti, castagne e mascarpone

mezzo acqua, un quarto vino, caffè

Menu bimbi euro 15

Pepite di pollo con patatine fritte e salse

Bibita a scelta

Prenota il tuo tavolo al link di seguito https://www.coopterradimezzo.com/preiscrizione.php?evento=282

* Aggiungi nelle note i dettagli (numero di adulti e bambini presenti)

Info 3939089331 | info@casonifogolana.it | www.casonifogolana.i