Festa di Coalizione Civica per Padova al ristorante Strada Facendo dal 14 al 17 settembre.

Quattro giorni per ritrovarsi e stare assieme.

Quattro giorni per discutere delle sfide da intraprendere in questo nuovo anno di amministrazione della città.

Quattro giorni per interrogarsi sugli scenari futuri.

Quattro giorni di dibattiti, gruppi di lavoro, libri, musica, mercatini e buon cibo.

Dettagli

La prima festa di Coalizione Civica per Padova, il movimento nato un anno e mezzo fa che ha contributo in modo determinante al cambiamento nell’amministrazione comunale di Padova, prenderà avvio il prossimo venerdì 14 settembre, per quattro serate all’insegna della condivisione, della musica, del buon cibo, dello scambio di opinioni ed esperienze su questo primo anno di partecipazione al governo della città.

L’evento si svolgerà negli spazi aperti del Ristorante etico “Strada facendo” in via Chiesanuova 131 (con ampio parcheggio).

Tutte e quattro le sere, a partire dalle ore 19, si potranno gustare salsicce e formaggi con polenta, panini assortiti, cous cous con verdure, dolci e birre artigianali, nonché visitare il corner dei libri a cura della Libreria Zabarella, della Libreria Pangea e di BILL (Biblioteca della legalità), il mercatino dell’usato e la Mostra dell’artigianato.

La serata del venerdì sarà dedicata interamente alla musica con i Gypsy Thief e Falc Dj, mentre da sabato in poi ogni sera ci sarà uno spazio di dibattito su temi politici di attualità che riguardano il Veneto e specificatamente Padova.

Sabato sera si esploreranno le prospettive di estensione del modello di Coalizione Civica a livello di tutto il Veneto, con molte realtà civiche presenti.

Domenica a partire dal pomeriggio alle 16 chiunque potrà prendere parte attivamente ai tavoli di lavoro su quattro temi cardine di Coalizione Civica per Padova: Case di quartiere, riqualificazione di Prandina, Romagnoli e PP1, ri-municipalizzazione acqua e rifiuti; bicipolitana e trasporto pubblico. In serata è prevista la presenza del nostro Arturo Lorenzoni, vicesindaco, in dialogo con tutte le forze di maggioranza.

L’ultima sera, lunedì 17, avremo ospite il Sindaco di Padova, Sergio Giordani, che dialogherà di “Civismo e governo: città a confronto” con un altro ospite d’eccezione: il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Programma dettagliato

Venerdì 14 settembre

19 - apertura cucina

21 - GypsyThief in concerto

22.30 - Falc dj

Sabato 15 settembre

19 - apertura cucina

20.30 – dibattito: Amministrare in Veneto. Quali prospettive?

interverranno i rappresentanti di numerose realtà venete.

22.30 - The Wild Scream in concerto

Domenica 16 settembre

dalle 16 – “I temi al centro” Sviluppiamo il dibattito futuro della città

La domenica pomeriggio sarà dedicata ai nostri Gruppi, che metteranno al centro della loro discussione alcuni temi importanti da sviluppare nel dibattito futuro della città:

Abbiamo organizzato quattro tavoli di lavoro, aperti a tutti:

► Beni Comuni: verso le Case di Quartiere

► Riqualificazione urbana: il futuro della Prandina, della Romagnoli e del PP1.

► Ambiente e territorio: Ri-Municipalizzazione acqua e rifiuti

► Mobilità sostenibile: la bicipolitana e il trasporto pubblico.

dalle 16 - Le storie raccontate da Elisa, animazione per bambini a cura di Elisa Breda

20.30 - Letture sul '68 a cura di Antonio Irre

20.45 - dibattito “L’anno che verrà” Progettare Padova insieme - Dialogo tra forze di maggioranza e il vicesindaco Arturo Lorenzoni -

- 22.30 - Uellitza trio in concerto - musica jaz

Lunedì 17 settembre

18.30 - apertura cucina

20.30 – dibattito: Incontri Civismo e governo, città a confronto, dialogo tra il sindaco Sergio Giordani e il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris

Per tutta la durata della Festa:

corner libri con: Libreria Zabarella, Pangea Libreria e la collaborazione di BILL. Biblioteca della Legalità, la Biblioteca itinerante per ragazzi per la promozione della legalità e della cittadinanza responsabile.

Mercatino dell’usato a cura del Gruppo Politiche di genere.

Mostra dell’Artigianato.

Corner desk Fabbrica Urbana. Magazine Padova Underground, presentazione del progetto App Street Art a cura di Piero Giacon.

