XV Festa in corte Papafava ad Arre

Torna la tradizionale Festa in Corte per celebrare le nostre tradizioni e per ritrovarsi durante l’estate! Quest’anno siamo arrivati alla 15esima edizione con balli, canti, cene a tema e la rievocazione dei tre momenti salienti della raccolta del grano!

Appuntamenti:

7, 8, 9 giugno;

15, 16, 17 giugno;

20, 21, 22, 23 giugno.

Info web

Pro Loco di Arre - XV Festa in corte Papafava

http://www.facebook.com/Pro-Loco-Arre-1582986771949007/