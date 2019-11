Festa del cotechino (con polenta e vino) all’Azienda agricola F.lli Magagna

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2600929910193515/

Tutto pronto per la "festa del cotechino, con polenta e vino". Appuntamento sabato 30 novembre, ore 16, presso la sede storica dell'azienda agricola F.lli Magagna in via San Pietro Viminario 17, Cartura (PD).

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

L'evento

✨ Si potranno degustare alcune tra le nostre specialità accompagnate da buona compagnia e da un buon bicchiere di vino.

Un modo speciale per passare un po' di tempo assieme a chi vuoi bene degustando prodotti che provengono esclusivamente dai nostri allevamenti!

Le visite

Non perdere l'occasione, ci sarà anche la possibilità di visitare l'allevamento con visite guidate.

⏰ Data e luogo

***Sabato 30 novembre, ore 16, presso la sede storica in Via San Pietro Viminario 17, Cartura.

Info web

https://www.facebook.com/fratellimagagna/

https://www.facebook.com/events/2600929910193515/

https://www.fratellimagagna.it/