Festa della pizza a Santa Giustina in Colle

Torna nella sua 16esima edizione la festa della pizza 11,12,13 ottobre, presso stand in Piazza dei Martiri a S. Giustina in Colle (Pd), sul parcheggio dietro la scuola elementare del Capoluogo.

Tutte le sere pizza (cucinata su forno a legna) + bibita o birra a soli 7 euro.

L’evento viene organizzato dall’Associazione “Le Contrade” in collaborazione con la locale “Pro Loco” e il Patrocinio del Comune di S. Giustina in Colle. Gli utili della manifestazione saranno devoluti per opere benefiche e sociali.

Per info Email: le.contrade.associazione@gmail.com

