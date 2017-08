Festa democratica a Curtarolo

Dopo la festa democratica di Camposampiero tenutasi a luglio, il coordinamento dei circoli PD dell'Alta Padovana PuntainAlta propone la seconda parte della festa a Curtarolo, dall'1 al 3 settembre nella sala forum, zona impianti sportivi.

Oltre allo stand gastronomico con cucina di carne e pesce, ricco sarà il programma dei dibattiti.

Venerdì 1 settembre si parla di sanità e sociale con il consigliere regionale Claudio Sinigaglia, Katia Maccarrone sindaco di Camposampiero, il dottor Paolo Rigoni portavoce del tavolo welfare dei minori, Lodovico Nalon della cooperativa Il Particolato e Fernando Zaramella sindaco di Curtarolo; saranno presenti le associazioni del territorio e gli operatori sanitari, modera Michela Lorenzato presidente di PuntainAlta".

Sabato 2 settembre il dibattito/confronto in vista del referendum del 22 ottobre, tra Luigi Alessandro Bisato segretario regionale PD e Andrea Ostellari segretario provinciale Lega Nord Padova dal titolo "Referndum Autonomia, illusione o opportunità?". Modera Claudio Malfitano.

Domenica 3 settembre in mattinata un momento dedicato ai militanti in vista del congresso provinciale in cui si parlerà di partito e territorio con la partecipazione dei parlamentari PD e Paolo Giaretta, primo segretario regionale PD Veneto.