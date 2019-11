Festival della dolcezza e fiera di Sant'Andrea a Pontelongo

Torna a Pontelongo il festival della dolcezza, manifestazione che celebra il famoso zucchero padovano in occasione della festa di Sant'Andrea. La manifestazione si svolge nei giorni 24 e 30 novembre e 1 dicembre.

Programma

Domenica 24 novembre

Le eccellenze del territorio in mostra

Sabato 30 novembre

Antica fiera franca di Sant'Andrea, tradizionale mercato per le vie del centro e degustazioni e vendita di prodotti tipici locali allo stand della Pro Loco.

Domenica 1 dicembre

Festa della dolcezza

"Circus", il festival di circo contemporaneo e artisti di strada

Dalle 10 alle 19 tanti spettacoli e la speciale esibizione con il funambolo Jgor in long line: per la prima volta in assoluto il fiume Bacchiglione verrà attraversato su una corda tesa da sponda a sponda.

"Quattro passi tra sucaro e farina", ottava marcia podistica attraverso il territorio di Pontelongo, con percorsi da 6-12-21 chilometri con passaggio all'interno dello zuccherificio. Partenza dallo stand della Pro Loco in largo Cavalieri di Vittorio Veneto alle 8.30.

