Festa di Don Bosco a Padova

La parrocchia di San Giovanni Bosco, alla Paltana, anche quest’anno festeggerà il proprio patrono (che il calendario ricorda il 31 gennaio) con appuntamenti liturgici, culturali, ludici e aggregativi.

È già iniziata la “novena di Don Bosco” con preghiera e riflessione proposte ogni giorno alle ore 16.10 fino al 31 gennaio all’Oratorio Don Bosco di via Adria.

Giovedì 26 è in programma la proiezione di un film su tematica educativa (...il “campo” in cui Don Bosco è stato un innovatore): alle ore 21.15 al Piccolo Teatro si proietta “Una volta nella vita”, ambientano in una scuola delle banlieue parigine.

Sabato 28 sarà un pomeriggio tutto dedicato ai bambini e ragazzi, con i giochi in oratorio dalle ore 15, proseguendo con premiazioni e merenda. Quindi alle ore 17 al Piccolo Teatro la proiezione del film di animazione “Palle di Neve”. La messa prefestiva delle ore 19, con i giovani e gli sportivi, sarà in onore di Don Bosco.

Alle ore 20 grande CENA INSIEME organizzata dal Gruppo Oratoriando, il cui ricavato sarà destinato alle attività parrocchiali: ci si può iscrivere (menù adulti euro 14 - menù bimbo euro 7) all’Oratorio oppure per contatti inviare una mail a oratoriando@gmail.com. A seguire giochi e animazione.

Domenica 29 le messe saranno in onore di San Giovanni Bosco, in particolare quella delle ore 11 sarà solenne e “comunitaria”.

Martedì 31, il giorno in cui nella liturgia e nel calendario si ricorda San Giovanni Bosco, alle consuete messe delle ore 8 e 18.30 si aggiungerà la Messa solenne delle ore 21.

Mercoledì 1 febbraio dalle ore 13.30, ricordando il “santo amico dei ragazzi,” sono previsti tornei (calcio, calcetto, ping pong, pallavolo) e giochi per gli iscritti al “doposcuola” e per gli altri ragazzi della parrocchia, prima di tornare ai libri, con lo “studio assistito”...

La chiusura dei festeggiamenti si avrà sabato 4 (ore 20.45) e domenica 5 febbraio (ore 16.30) con il musical “Il Gigante Egoista” al Piccolo Teatro, realizzato da una trentina di adolescenti e giovani, replicato a grande richiesta dopo il successo della “prima” del dicembre scorso.

Maggiori informazioni su www.parrocchiadonbosco.org

