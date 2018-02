Folake & Monique on Int'l Women's Day al Peace&Spice

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/721666708043316/

All'interno del ristorante Peace&Spice Via Dondi dall'Orologio, 13 in programma l'8 marzo un evento per festeggiare le donne.

🌼 FESTA DELLA DONNA 2018, TUTTI GLI EVENTI A PADOVA E PROVINCIA 🌼

Dettagli

Per la Giornata Internazionale della Donna (International Women's Day), l'8 marzo, questo duo al femminile, di Folake Oladun e Monique Mizrahi, presentano una serata tropicale, per riscaldarsi, viaggiando tra canzoni talmente belle da sciogliere tutto il ghiaccio gelido della stagione. A suon di chitarra e charango, due voci e una condivisa passione per la musica brasiliana. Il repertorio si muove sinuoso, sambando dal afro-samba di Baden Powell e Vinicius De Moraes attraverso la bossa nova di João Gilberto e Jobim fino alla musica originale cantautoriale di queste due cantautrici polistrumentisti multietnici. Un momento per ritrovare tutti gli amici nel nuovo anno, con dolci e tropicali vibrazioni. Vi aspettiamo numerosi e calorosi.

Genere: Afro-Samba/Tropical

Bio

Folake è una musicista afroitaliana nata e cresciuta a Padova. Appassionata di groove e ritmiche afro e tropicali, dal 2016 suona la chitarra e canta negli Hit-Kunle (tropical rock), con cui ha all'attivo un disco (Bello Records, 2017). Le piace la musica indisciplinata e contaminata, in particolare quella che nasce dall'incontro tra occidente e mondo afro-latin. hit-kunle.com

Monique è una polistrumentista americana, cantautrice e artivista LGBT. Ha le sue radici nel punk e suoni tropicali ed è cresciuta tra Los Angeles e Roma. Ha suonato in oltre 20 paesi, tra cui al Primavera Sound Festival (Spagna) e alla Casa Bianca (USA). Nel 2016 è salita con il charango (strumento sudamericano di 10-corde) in tour con i Tre Allegri Ragazzi Morti. Da tanti anni compone musica come Honeybird, esibendosi in concerti con vari musicisti e bands tra l'Italia e gli Stati Uniti. honeybird.net

Ringraziamo W.A.V. Women Against Violence per essere presente a questa serata festeggiando le donne!

